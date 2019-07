erfolg.reich - Money Master #4: So gibt's vom Chef einen Zuschuss zum Sparplan

Wie risikobereit ich in Geldfragen bin, habe ich bei einem Finanzcheck in meiner Hausbank erfahren. Risikobereitschaft 3 von 5, so der Test. „Perfekt für die Deka-DividendenStrategie“, so der Berater. Ein Aktienfonds der Risikoklasse 5 von 7. Warum eine Bank ihre Kunden in fünf Risikoklassen einstuft, die Finanzprodukte, die sie verkauft, aber in sieben? Keine Ahnung! Transparenz sieht jedenfalls anders aus. Ist ja auch nebensächlich, denn mit 3,75 Prozent Ausgabeaufschlag und 1,4 Prozent laufenden Kosten, sei der Deka-Fonds ohnehin einer der „günstigsten“. Mag sein, aber geht das nicht billiger? Meine Fragen zu ETFs hat man bewusst überhört, den hauseigenen Onlinebroker nicht mal erwähnt. Dafür hat man mich auf vermögenswirksame Leistungen (VL) hingewiesen. Was das ist? Dazu gibt es von mir ein Erklärvideo. So viel vorab: Mein Arbeitgeber „schenkt“ mir etwa 27 Euro im Monat , sofern ich es sieben Jahre lang zum Beispiel in einen ETF-Sparplan investiere. Ganz schön praktisch irgendwie, denn: Bei Geld, das nicht aus eigener Tasche kommt, fühlt sich auch die Skeptikerin etwas wohler.