2020 wird noch besser Fünf gute Vorsätze für den Job

Der beruflichen Optimierung sind natürliche Grenzen gesetzt. Aber es gibt eine Menge Stellschrauben, an denen man drehen kann, ohne gleich an den Grundfesten des Jobs zu rütteln. Nicht alles muss ständig Spaß machen. Aber wer mit Blick auf das neue Jahr so gar nichts hat, worauf man sich freut oder auf das man gespannt ist, sollte aus purer Eigenverantwortung versuchen, mehr aus dem Job herauszuholen.