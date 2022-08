3 Grafiken So viel (oder wenig) arbeiten die Deutschen im internationalen Vergleich

Am meisten wird in der Türkei, der Schweiz und Griechenland gearbeitet, mit 48,3 Stunden, 43,6 und 43,2 Wochenstunden Arbeitszeit. Die niedrigste Wochenarbeitszeit haben Vollzeitbeschäftigte in Dänemark (39,3 Stunden) und Finnland (37,8 Stunden) sowie in Großbritannien, wo es im Schnitt nur 35,3 Wochenstunden sind.