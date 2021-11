3G in Unternehmen Impfpflicht durch die Bürotür?

In Nordrhein-Westfalen gibt es eine weitere Ausnahme, die unter anderem beim Chemiekonzern Evonik genutzt wird. Dort müsse niemand seinen Immunstatus offenlegen, allerdings seien Mitarbeiter gemäß der Corona-Schutzverordnung des Landes verpflichtet, nach mehr als fünf Tagen Freizeit bei Rückkehr an den Arbeitsplatz dem Arbeitgeber entweder einen Immunitätsnachweis oder einen aktuellen negativen Coronatest vorzulegen. „Dies wird von Evonik konsequent kontrolliert“, sagt ein Sprecher.



Außerdem gibt es bei Evonik regelmäßig anonyme Onlinebefragungen zum Impfstatus, sogenannte „Puls-Checks“. Wer freiwillig offenlegen will, ob er geimpft oder genesen ist, kann dies bei seinem Vorgesetzten tun. Diese Information könne in die Gefährdungsbeurteilung eines Bereichs einfließen – und Mitarbeitern mehr Freiheiten bei der Arbeit verschaffen. Wisse man, dass Menschen geimpft oder genesen seien, könnten sie „auch wieder gemeinsam in einem Büro arbeiten dürfen oder ein Meeting in Präsenz abhalten“, heißt es bei Evonik.