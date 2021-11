3G in Unternehmen Was Firmen sich alles einfallen lassen, um doch rauszufinden, wer geimpft ist

In Bayern werden Arbeitgeber wie BMW gerade durch die so genannte Corona-Ampel zum schärferen Handeln gegen die Pandemie gezwungen. Sobald am Montag mehr als 600 Intensivbetten mit Covid-19-Patienten belegt waren, sprang sie auf rot – und änderte die Spielregeln für Unternehmen. Ab einer Belegschaft von zehn Mitarbeitern müssen Arbeitnehmer in den meisten Branchen nachweisen, dass sie geimpft, genesen oder getestet sind, also den 3G-Regeln entsprechen, wenn sie zur Arbeit kommen.