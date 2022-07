A Job Abroad #1 | Japan „Das Commitment der Japaner beeindruckt mich immer wieder“

Wie war das, nach so vielen Jahren wieder dauerhaft nach Japan zurückzukehren?

Für die meisten, die nach Japan kommen, gibt es ja drei Phasen. Erste Phase: Alles ist genial, weil es so anders ist. Zweite Phase: Alles ist furchtbar, weil es so anders ist. Dritte Phase: Es ist einfach nur anders – und das ist okay so. Nicht gut, nicht schlecht, einfach anders. Diese Phasen habe ich mittlerweile alle durchlebt. Und ich habe mich schon früh gefragt: Kann ich es wirklich schaffen, dass ich in Japan arbeiten und mich da entfalten kann? Es hat dann sehr gut geklappt, weil die Start-up-Branche damals wie heute ein Geheimtipp für all diejenigen ist, die in Japan arbeiten möchten, denn die ist sehr viel offener und braucht diese Talente. Dort kann man einfacher Fuß fassen als in traditionellen Unternehmen.