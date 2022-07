A Job Abroad #1 | Japan „Das Commitment der Japaner beeindruckt mich immer wieder“

Wie sieht es denn mit dem großen Trend-Thema Diversity aus? Ist das in Japan, wo die Gesellschaft noch eher konservativ ist, auch schon ein Ding?

Wir haben in unserer Dependance in Berlin mehrere Vorreiterinnen, die dieses Thema sehr stark pushen. Dort hat es sich so etabliert, dass man gar nicht mehr groß drüber reden muss. Aber als wir versucht haben, auch in Japan dahingehend ein bisschen aufs Gaspedal zu treten, war der Widerstand sehr groß. Ich glaube, dass man hier noch mehr Role Models braucht, also Frauen, die bereits in Managementrollen sind, die das praktizieren und leben und zeigen, wie es funktioniert. Da muss man hinkommen. Aber das braucht Zeit.