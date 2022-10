A Job Abroad #13 | Mexiko „Es ist fast schon magisch, wie nett die Menschen in Mexiko sind“

Wie hast du Anschluss gefunden?

Als Auslandsstudent nach Mexiko zu kommen, war ein großer Vorteil. Egal, wo du als Auslandsstudent hingehst, du hast Spaß. Da sind so viele in der gleichen Situation und wollen neue Leute kennenlernen. Und ich habe ja schon erwähnt, wie freundlich Mexiko ist, so herzlich und offen. Das ist ganz anders als in Deutschland oder in Europa. Die Leute sind hier sehr interessiert an Leuten aus anderen Ländern. Du kannst irgendwo alleine in ein Restaurant oder an eine Bar gehen und dich spricht jemand an und das wird vielleicht sogar zu einer Freundschaft. Das Gespräch wird schnell persönlich und die Leute laden dich auch schnell nach Hause ein. Mir hat mal eine Freundin gesagt: „Wenn du nach Mexiko kommst und nicht glücklich bist, machst du irgendwas falsch.“