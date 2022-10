A Job Abroad #13 | Mexiko „Es ist fast schon magisch, wie nett die Menschen in Mexiko sind“

Und gibt es Klischees, die sich für dich bestätigt haben?

Ich hatte neulich ein Gespräch mit einer Freundin, die seit sieben Jahren in Mexiko wohnt und mit einem Mexikaner verheiratet ist. Aber sie sagte: „Die Mexikaner lügen dir ins Gesicht.“ Mexikaner sind oft sehr konfliktscheu. Hier sagt man meist nicht „Nein“, höchstens „Vielleicht“. Zum Beispiel, wenn du nach dem Weg fragst: Dann merkst du, dass jemand, der den Weg gar nicht kennt, dir trotzdem etwas erzählt. Das kann man natürlich als Unehrlichkeit interpretieren: „Der sagt mir nicht, was Sache ist.“ Meine Interpretation ist aber: „Er will sich nicht als unwissend entblößen und versucht zu helfen so gut er kann.“ Ausserdem wollen viele Mexikaner nicht, dass man in eine unangenehme Situation kommt und sind sehr herzlich. Und da gehört es halt auch dazu, dass sie dir nicht gerne schlechte Nachrichten mitteilen, oder besser gesagt in nette Worte fassen. Das ist eigentlich ganz schön. Ich glaube, ich konnte viel davon lernen. Meine eigene Art zu kommunizieren hat sich dadurch auch verbessert. Viele Mexikaner leben mehr im Kontext als in der direkten Kommunikation. Das heißt, manchmal sagen sie A, aber meinen B. In Deutschland meine ich A, wenn ich A sage.