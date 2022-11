A Job Abroad #16 | Vereinigte Arabische Emirate „In Dubai wird man nicht von heute auf morgen ohne harte Arbeit Millionär“

WirtschaftsWoche: Linus, du hast 2020 eine Unternehmensberatung in Dubai gegründet. Wieso hast du dich für diesen Standort entschieden?

Linus Bauer: Alles begann damit, dass ich von 2018 bis 2019 parallel zu meiner Arbeit als freiberuflicher Unternehmensberater im Master Air Transport Management an der City University of London studiert habe – aber nicht in London, sondern am Übersee-Campus in Dubai. 2019 habe ich unter anderem für meine Leistungen im Studium den „Outstanding Achievement in Air Transport Management Award“ verliehen bekommen – das war der Startschuss für meine weitere Karriere.



Als freiberuflicher Unternehmensberater war ich dann bis 2020 für verschiedene Beratungshäuser aktiv. Ich habe überwiegend Projekte in der Golfregion betreut und so ein Netzwerk in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) aufgebaut.



Als wir von der Pandemie überrannt wurden und alles brach lag, habe ich mich intensiv mit der „Was nun?”-Frage beschäftigt. Ich tüftelte bereits seit zwei Jahren an der Idee, eine Unternehmensberatung für die Luftfahrtindustrie aufzubauen, und holte die erste Version eines Geschäftsplans wieder aus der Schublade hervor.



Nach Gesprächen mit Mentoren, Investoren, möglichen Partnerfirmen und bereits bestehenden Kunden habe ich zusammen mit meiner Geschäftspartnerin aus den VAE an der finalen Version des Plans gefeilt und ihn schließlich umgesetzt: Seit Sommer 2020 leite ich als Mitgründer die Unternehmensberatung Bauer Aviation Advisory (BAA) mit Standorten in Dubai und Bonn und verwalte einen globalen Pool, der aus 75 Beratern und Experten besteht.



Wir unterstützen international operierende Beratungshäuser in der GCC-Region (Anm. d. Red.: GCC steht für Gulf Cooperation Council und umfasst Saudi-Arabien, Kuwait, Oman, Katar, Bahrain und die Vereinigten Arabischen Emirate) mit unserer Expertise. Unser Netzwerk in der GCC-Region war ein deutlicher Wettbewerbsvorteil und Dubai der ideale Standort, um die gesamte Region zu betreuen. Zusätzliche Faktoren, die für uns entscheidend waren: Die globale Verkehrsanbindung, staatliche Förderangebote, ein innovatives Geschäftsklima und wirtschaftliche Stabilität dank früherer Rückkehr zur Normalität während der Pandemie.