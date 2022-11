A Job Abroad #16 | Vereinigte Arabische Emirate „In Dubai wird man nicht von heute auf morgen ohne harte Arbeit Millionär“

In welche Fettnäpfchen könnte man denn treten?

Da gibt es einiges...: Vernachlässigung der Beziehungsebene, Mangel an Präsenz vor Ort oder an Kenntnissen über den Islam im Geschäftsleben, kein adäquates Zeitmanagement, zu direkter Kommunikationsstil, das Ansprechen von Tabuthemen aus dem politischen oder religiösen Bereich.



Für den letzten Punkt habe ich ein gutes Beispiel: Vor ein paar Wochen ist ein Deal zwischen einem deutschen Geschäftsmann und einem einheimischen Geschäftspartner aus Abu Dhabi geplatzt, weil der Geschäftsmann dem arabischen Gegenüber kurz vor einem Erfolg versprechenden Vertragsabschluss versicherte, dass er sich freut, „künftig am Persischen Golf Geschäfte machen zu können“. Die Aussage hat den arabischen Geschäftspartner ziemlich verärgert. Alle Geschäftsbeziehungen wurden sofort abgebrochen. Zahlreiche andere Araber aus seinem Netzwerk wurden ebenfalls vor diesem Geschäftsmann gewarnt, so dass niemand in den VAE in Zukunft Geschäfte mit ihm machen wird. Grund: Aus arabischer Sicht handelt es sich um den Arabischen Golf, nicht den Persischen Golf – also, aufpassen! Allein so eine Aussage könnte lukrative Millionen-Deals platzen lassen.



