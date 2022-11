A Job Abroad #17 | Rumänien „Die Lebensqualität in Rumänien ist nicht schlechter als in Deutschland“

Was war die größte Herausforderung, als du in Rumänien angekommen bist?

Ich glaube, die größte Herausforderung war es, einen Rhythmus, wie ich ihn aus Deutschland kannte, in meinen Alltag zu bringen. Ich habe relativ viele Hobbys wie Mountainbiken und Skifahren, bin sehr aktiv in den Bergen. Die Balance zwischen der Arbeit, meinen Hobbys und meinen Freunden zu finden, war schwierig. Mir ist mein Freundeskreis in Deutschland sehr wichtig, den habe ich noch aus Schul- und Studienzeiten. Natürlich sieht man sich nicht wöchentlich, aber man hat zumindest die Chance, sich einmal im Monat zu treffen. Im Alltag geht es damit los, eine gute Reinigung zu finden, den Supermarkt zu verstehen, ein Fahrrad zu besorgen… Wo kann ich mountainbiken, wo kann ich Ski fahren? Es ist für mich ein bisschen wie ein Abenteuer. Ich habe zum Beispiel im vergangenen Jahr eine Rundreise in den Karpaten gemacht und habe mir mit Freunden das zentrale Rumänien angeschaut. Dieses Jahr waren wir ganz im Osten, in Bukarest, im Donaudelta, am Schwarzen Meer und im Winter war ich in unterschiedlichen Skigebieten. Ich habe auch schnell ein Fitnessstudio gefunden und dann war ich schon relativ happy.