A Job Abroad #17 | Rumänien „Rumänien kann Europa ganz viel geben“

Sprichst du denn mit Leuten in deinem privaten Umfeld in Rumänien auch über politische Themen?

Über innenpolitische Themen diskutiere ich nicht so viel mit ihnen, sondern höre eher zu. Ich maße mir nicht an, mich einzumischen, weil ich die Debatten auch nicht so verstehe, wenn sie auf Rumänisch geführt werden. Die Leute sind grundsätzlich sehr skeptisch gegenüber ihren eigenen Politikern. Das Land hat auch keine leichte Vergangenheit. Bei der politischen Landschaft in Rumänien würden sich viele mehr Professionalisierung wünschen und es wird oft neidisch nach Deutschland geschaut. Der andere Punkt ist die EU: Da würde ich sagen, dass man hier absolut zu schätzen weiß, wie sie beim Aufbau dieses Landes unterstützt. Aber Rumänien kann aus meiner Sicht auch Europa ganz viel geben.



Lesen Sie auch: Rumänien, das Powerhouse des Ostens



Trotzdem gibt es noch einige Aufreger: Wenn man in den Städten ist, ist es teilweise hochmodern und dann fährt man aufs Land raus und findet noch ein Pferdegespann, das auf der Straße fährt. Teilweise gibt es auch ein Müllproblem… Das ist auch so ein Thema: Wie kriegt man Bildung in die ländlichen Gebiete? Also es ist schon eine brutale Bandbreite, die man hier vorfindet. Die Privatwirtschaft wächst viel schneller, als man mit dem Straßenbau und anderen Bereichen der öffentlichen Infrastruktur vorankommt. An Geld mangelt es nicht, eher an Kompetenz und Kapazität, alles schnell auf Vordermann zu bringen.