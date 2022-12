A Job Abroad #18 | Australien „Deutsche Ingenieure haben in Australien ein gutes Image“

Gibt es sonst noch Unterschiede im Vergleich zur Ingenieursbranche in Deutschland?

Es gibt hier sehr flache Hierarchien. Mein Manager, der zwei Level über mir ist, kennt jeden Praktikanten beim Namen. Wir gehen alle zusammen Mittagessen und erzählen uns, was wir am Wochenende erlebt haben. Da gibt es keine Unterschiede. Mir ist in Deutschland aufgefallen, dass man nicht viele eigenständige Entscheidungen treffen kann, ohne dass man das Einverständnis des Managers hat und er wiederum die des Managers darüber. Aber hier ist auch in großen Konzernen alles ein bisschen flexibler, auch, was Arbeitszeiten und das Arbeitsmodell angeht. Und wenn ich mit meinem Chef rede und mal nicht mit ihm übereinstimme, dann diskutieren wir auch. Ich weiß nicht, ob ich in Deutschland so dagegen halten würde. Hier ist es sogar gewollt, dass man seine Meinung äußert und sich einbringt.