A Job Abroad #18 | Australien „Man muss sich auf sich selbst verlassen, wenn man ins Ausland geht“

Wie bist du in Australien gelandet?

Ich habe nach dem Abi ein Jahr als Au Pair in Neuseeland gearbeitet, wo mir die Offenheit der Menschen und die Natur sehr gefallen haben. In der Zeit habe ich auf einer Urlaubsreise Sydney kennengelernt und dachte später immer wieder, dass ich nochmal dorthin möchte. Ich bin dann zum Studium erstmal zurück nach Deutschland gegangen. Während des Bachelors habe ich ein Auslandssemester in Spanien gemacht und bin viel gereist. Während meines Masters bin ich dann nach Sydney gegangen und habe meine Abschlussarbeit an der University of New South Wales (UNSW) geschrieben. Das war im Mai 2017. Ich habe ein Jahr lang Forschung betrieben, meine Masterarbeit geschrieben, ein Paper veröffentlicht und dann beschlossen, dass ich hier bleiben möchte. Nach einer Weile bin ich dann zu Alstom gekommen.