A Job Abroad #19 | Schweiz „Die Dinge funktionieren hier einfach“

Wie kommst du mit den hohen Lebenshaltungskosten in der Schweiz zurecht?

Die Lebenshaltungskosten hier in Zürich sind im Vergleich schon relativ hoch, womit viele nicht rechnen. Wenn man sagt, man arbeitet in der Schweiz, kommt meist direkt der Kommentar: „Ah, da verdienst du ja super.“ Aber dem höheren Einkommen stehen natürlich auch die hohen monatlichen Kosten für Miete oder auch Lebensmittel gegenüber, nicht umsonst sind Schweizer Städte auch 2022 wieder im Top-Ranking der teuersten Städte der Welt vertreten. Was ich allerdings als positiv empfinde, ist, dass hier viel Wert auf regionale Produkte und Qualität gelegt wird und es nicht so eine ausgeprägte Discounter-Mentalität gibt wie in Deutschland, dementsprechend zahlt man eben auch dafür.