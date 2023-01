A Job Abroad #19 | Schweiz „Die Dinge funktionieren hier einfach“

Wie kommt es, dass du in der Schweiz lebst und arbeitest?

Ich habe mich schon immer für andere Länder und Kulturen interessiert. Nach meinem wirtschaftswissenschaftlichen Studium in Deutschland, Argentinien und England, habe ich 2012 meine erste feste Arbeitsstelle bei einer Unternehmensberatung in Frankfurt am Main angetreten. Drei Jahre später ergab sich dann die Möglichkeit, für eine spannende Position im Bereich People and Organizational Change in das Schweizer Team zu wechseln. Seit 2021 bin ich nun bei SIX ebenfalls im Bereich Change & Transformation tätig. Von langer Hand geplant war dieser Schritt allerdings nicht und ich bin daher eher zufällig hier in der Schweiz gelandet.