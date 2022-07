A Job Abroad #2 | Belgien „Die Belgier sind lockerer als man denkt“

Nur leider wurde vier Monate nach meiner Ankunft alles heruntergefahren und bis dahin hatte ich noch nicht so viele Leute kennengelernt. Am Anfang des Lockdowns mussten wir immer in unserem Postleitzahl-Gebiet bleiben und durften es nicht verlassen. Und wenn man in der Großstadt lebt, weiß man, dass sich ein Postleitzahlen-Gebiet oftmals einfach nur auf ein paar Straßenblöcke bezieht. Deswegen war es am Anfang schon eher einsam. Aber sonst ist es eigentlich sehr, sehr offen. Vor allem, wenn man auch Französisch oder Flämisch spricht, kann man auch außerhalb von der EU-Blase Kontakte aufbauen.