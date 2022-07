A Job Abroad #2 | Belgien „Die Belgier sind lockerer als man denkt“

Wie ist denn die Work-Life-Balance in Belgien?

In Belgien gibt es in der Regel Tarifverträge. Richtig gut ist, dass den Arbeitnehmern in einigen Branchen Feiertage, die auf Sonntage fallen, später im Jahr „zurückgegeben“ werden. Ich kann ja nur aus Brüssel berichten, also der EU-Blase. Ja, wir arbeiten viel. Aber dafür hat man auch den Vorteil, dass man ab und an mal auf ein nettes Abendevent gehen kann. Man erlebt viel, also ist das schon in Ordnung.