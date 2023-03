A Job Abroad #20 | USA „Es ist von Vorteil, sonntags in der Kirche sichtbar zu sein“

Was ist denn für die USA typisch, was du aus Deutschland so nicht kennst?

Es gibt in den USA viele Dinge, die uns in Deutschland wohl auch gut tun würden und die total Sinn ergeben. Das sind meist Dinge, die zur Convenience beitragen, also bequem sind. Ich kenne zum Beispiel keine Tankstelle in den USA, wo ich nicht mit Karte an der Zapfsäule bezahlen kann. Auch bei der Bank muss ich nicht aus dem Auto steigen, um Geld einzuzahlen. Sogar einer der Friedhöfe in Chattanooga ist befahrbar. Man kann also aus dem Auto heraus trauern (lacht). An solchen Dingen merkt man, dass es hier immer um Service und Convenience geht.

Ich finde diese Servicementalität einfach super, man fühlt sich im Restaurant wirklich umsorgt: Die Kellner stellen sich sofort vor, bieten Wasser an, empfehlen Gerichte. In Deutschland kann es ja passieren, dass du ewig darauf warten musst, dass jemand zu dir kommt. Das würde hier nie vorkommen.

Für mich ist das auch keine gespielte Freundlichkeit. Hat das auch mit dem Trinkgeld zu tun? Ja, klar. Aber ich zahle gerne 20 Prozent Trinkgeld, wenn ich dafür eine gute Zeit mit meinen Freunden im Restaurant habe. Dieser Service, diese Höflichkeit, das zieht sich echt durch das ganze Leben hier. Auch als wir hierher gezogen sind, da stand unser Nachbar vor der Tür und hat uns etwas zu Essen gebracht – das war wie im Film.