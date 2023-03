A Job Abroad #20 | USA „Es ist von Vorteil, sonntags in der Kirche sichtbar zu sein“

Und wenn du jetzt VW in Chattanooga mit VW in Peking vergleichst, wo waren da die Unterschiede?

Es gab immense Unterschiede. Ich würde behaupten, dass die Amerikaner uns Deutschen in der Arbeitsweise ähnlicher sind als die Menschen in China. Es gibt in vielen asiatischen Ländern eine gewisse Machtdistanz. Salopp gesagt: Was der Chef sagt, gilt, und das wird auch nicht in Frage gestellt. Und wenn der Chef nicht nach Hause geht, dann geht keiner. Entscheidungen werden zum Großteil vom Management getroffen. Aus meiner Perspektive sind die Chinesen da sehr zurückhaltend. Niemand möchte sich auf etwas festlegen, auch wenn es nur kleine Entscheidungen mit wenig Tragweite sind. Das ist in den USA anders: Da packt man schon ein bisschen mehr an, traut sich auch mal, was zu sagen. Das ist ein großer Unterschied.