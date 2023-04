A Job Abroad #22 | Finnland „Die Finninnen hängen ihre finanzielle Unabhängigkeit sehr hoch”

Du hast also deinen alten Job gekündigt und gesagt: Ich werde nach Finnland gehen und suche mir da was Neues. Warst du die ganze Zeit zuversichtlich? Man weiß ja nie genau, wann man einen Job findet...

Ich glaube, ich bin von Natur aus dem Leben gegenüber positiv eingestellt und habe ein gewisses Vertrauen in mich selbst, aber auch in andere Menschen, in Optionen, die sich ergeben, und in Gelegenheiten, die ich ergreife. Ich bin proaktiv auf Menschen zugegangen, die aus einem ähnlichen beruflichen Umfeld wie ich kommen, und habe mir Mentoren gesucht. Trotzdem war ich eine nicht finnisch sprechende Immigrantin, die im medizinischen Bereich tätig war. Es ist nicht möglich, ohne fließend Finnisch zu sprechen in meinem Beruf als Ergotherapeutin zu arbeiten. Ähnlich wie in Deutschland muss der Ergotherapie-Verbund hier mein Studium erstmal anerkennen. Den Prozess habe ich angefangen, aber ich kann nicht aktiv als Ergotherapeutin arbeiten, bevor ich Finnisch auf B2-Niveau spreche – da bin ich noch im Prozess beziehungsweise habe dann Auntie gefunden, wo ich überwiegend in einem deutschsprachigen Team bin. Ich möchte schon irgendwann noch besser Finnisch sprechen können, aber im Moment ist es so okay, wie es ist.