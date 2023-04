A Job Abroad #22 | Finnland „Das Leben steht in Finnland an erster Stelle“

Was hat dich denn am Berufsleben in Finnland am meisten überrascht?

Hier tragen Menschen nur Socken im Büro oder haben Hausschuhe an (lacht). Die „Außenschuhe“ zieht man aus. Für mich war auch neu, dass vieles, vor allem in der Kommunikation, über digitale Plattformen läuft: Chat-Tools, Video-Tools und Kanban Boards. Für eine Therapeutin, die aus einer klassischen Praxis kommt, in der Papierdokumentation noch Standard ist, ist das schon besonders. Ich finde es manchmal immer noch erstaunlich, was alles möglich ist. Dann hat mich noch überrascht, dass es hier eine tolle Mittagessen-Kultur gibt. Man isst in der Regel zusammen, entweder bringt man selbst etwas mit oder geht ins Restaurant. Außerdem duzen sich alle. Das heißt, es gibt hier nicht so starke Hierarchien. Das habe ich als sehr angenehm wahrgenommen. Die Finnen sind sehr reserviert. Aber nichtsdestotrotz auch sehr hilfsbereit, sehr freundlich und sehr interessiert. Zumindest, wenn das Eis einmal gebrochen ist. Dann kommen die Nachfragen.





