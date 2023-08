A Job Abroad #27 | Singapur „Nine-to-five-Jobs gibt es in Singapur nicht“

Gibt es denn irgendwelche Fettnäpfchen, in die man als Expat auf keinen Fall treten sollte?

Durian ist die Nationalfrucht von Singapur. Auf Deutsch ist es die „Stinkfrucht“. Der Name ist Programm. Davon war ich am Anfang schon sehr angeekelt und habe das auch zum Ausdruck gebracht. Das finden die Singapuris nicht gut, weil sie Durian lieben. Man sollte sich also eher respektvoll zurückhalten und nicht gleich ein langes Gesicht ziehen, wenn man damit konfrontiert wird. Es ist auch wichtig, dass man sich an die zahlreichen Vorschriften hält und sie respektiert. Mein Sohn wollte zum Beispiel mal in der U-Bahn Wasser trinken. Wir wurden aber sofort darauf hingewiesen, dass Essen und Trinken in der U-Bahn nicht erlaubt sei. Es ist hier nicht wie in Deutschland, wo es Regeln gibt, an die man sich aber nicht unbedingt halten muss. Die Einheimischen achten mit darauf, dass alles nach Vorschrift läuft.