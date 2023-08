A Job Abroad #27 | Singapur „Nine-to-five-Jobs gibt es in Singapur nicht“

Wie meinst du das?

In Deutschland ist man daran gewöhnt, im Team zu arbeiten: Alle sind mehr oder weniger gleichberechtigt, jeder soll seine Meinungen und Ansichten einbringen. Das ist in Singapur nicht so, hier beherrschen noch starke hierarchische Strukturen den Arbeitsalltag: Was der Chef sagt, wird gemacht. Mitdenken muss man aber natürlich auch lernen. Die asiatische Schullaufbahn, in der man sehr stark auf Erfolg und Leistung getrimmt wird, sieht das aber nicht vor. In Singapur kommt hinzu, dass es hier so viele Regeln gibt – auch die nehmen einem das Mitdenken ab. Ich sehe es eher als Nachteil, dass die Freiheit im Denken und die eigene Kreativität nicht ausreichend gefördert werden. Je mehr man in einer internationalen Konstellation arbeitet, desto mehr geht man natürlich in den Austausch. Aber wenn man mit einheimischen Teams unterwegs ist, sind Denk- und Arbeitsweisen noch sehr konservativ.