A Job Abroad #28 | England „Hier wird ein Verdienst von 500.000 Euro als obere Mittelklasse angesehen, nicht als Oberschicht“

WirtschaftsWoche: Lavinia, wie hat es dich nach London verschlagen?

Lavinia Haane: Ich war schon immer affin dem Ausland gegenüber und sehr weltoffen. Wahrscheinlich liegt das daran, dass wir als Familie früher sehr viel gereist sind, vor allem in die USA. Ich wollte immer irgendetwas Internationales machen – nicht zwangsweise im Ausland, aber auf jeden Fall international arbeiten. Ich habe dann auch im Ausland studiert, nämlich „Arts and Culture“ in Maastricht. Das Studium fand auf Englisch statt, was natürlich enorm geholfen hat, die Sprachkenntnisse nach der Schule weiter zu verbessern. In Maastricht habe ich gemerkt, dass mir das alles total taugt: Das Leben im Ausland, die verschiedenen Kulturen und Sprachen, die aufeinander treffen…