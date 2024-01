A Job Abroad #28 | England „Ich musste lernen, die deutsche Direktheit zu reduzieren und diplomatischer zu werden“

Und wieso ist es dann England geworden und nicht zum Beispiel die USA?

In den USA stand Donald Trump gerade zur Wahl. Er war damals zwar noch nicht Präsident, aber dennoch war mir das Risiko zu groß. Und Australien war mir zu weit. Tatsächlich bin ich dann einfach innerhalb meiner Agentur, die britisch war, nach London gewechselt. Ich habe ein paar Anrufe gemacht, meine Sachen gepackt und bin umgezogen. Zu der Zeit war ich komplett ungebunden, was natürlich alles einfacher macht. Ich brauchte nicht einmal ein Visum, weil der Brexit noch lange nicht durch war. Ursprünglich wollte ich nur zwei Jahre bleiben – nun sind es sechs. Mittlerweile habe ich aber den Arbeitgeber gewechselt. Aktuell arbeite ich komplett remote, meine jetzige Agentur hat keine Büros mehr.



Klingt untypisch, gerade für den Agentur-Hotspot London.

Ist es auch. Natürlich wollen die meisten nach ihrem PR-Studium in einer großen Agentur starten – dann müssen Briten in der Regel innerhalb Englands nach London ziehen. Aber wie sollen sie die Mieten hier von ihrem Juniorgehalt bezahlen? Unsere Agentur wurde mit der Idee gegründet, dass das Team von überall einen guten Job für die Kunden machen und man so die Arbeit rund um das eigene Leben planen kann – nicht andersherum, wie es häufig bei standortgebundenen Jobs der Fall ist. Komplett remote arbeiten hat für viele Expats aber noch einen anderen Vorteil…



Nämlich?

Für viele von uns geht ein Großteil des Jahresurlaubs dafür drauf, unsere Familien zu besuchen. Das ist ein Riesenproblem. Wir müssen immer abwägen, ob wir Urlaub machen oder die Familie besuchen. Das sollte so nicht sein. Dieses Problem habe ich nicht mehr. Ich fliege zum Beispiel kommenden März nach Hause, sehe meine Familie, meine Freunde und arbeite von dort aus. Ich muss meinen Jahresurlaub dafür nicht aufgeben, sondern kann das einfach in mein Leben integrieren. Das macht einen Riesenunterschied für mich.



Doch dein Lebensmittelpunkt ist London. Wie hat das damals mit der Wohnungssuche geklappt?

Ich war bis dahin schon ein paar Mal in London gewesen und wusste grob, wo ich wohnen will. Und dann hatte ich einfach das Glück, etwas über Facebook zu finden. Ich hatte einen Post erstellt und gefragt, ob jemand jemanden kennt – und dann meldete sich ein ehemaliger Kommilitone von mir, in dessen WG gerade ein Zimmer frei war. Das war großes Glück. Als ich hierher kam, ist mein Gehalt brutto gesunken, wegen geringerer Abgaben aber netto gestiegen. Dennoch hätte ich mir viel mehr damals nicht leisten können.



Was hast du denn für das Zimmer bezahlt?

Ich glaube, es waren 850 Pfund (Anm. d. Red.: ca. 990 Euro) kalt, fast 1000 Pfund (ca. 1160 Euro) mit allen Nebenkosten. Heute ist es sicherlich noch teurer. Es ist extrem kostspielig, hier zu wohnen. Zudem gibt es Wohnungsmangel, ähnlich wie in Berlin: Man geht mit rund 200 anderen Interessenten zu Besichtigungen. Manchmal gibt es auch Bieterwettkämpfe, bei denen man anfängt, sich mit anderen Mietern zu überbieten, nur um die Wohnung zu bekommen…



Wo war die WG?

Ich habe damals im Osten von London gewohnt, in Bethnal Green. Von dort sind es circa 20 Minuten bis zur Brick Lane. Ost-London war früher ein etwas zwielichtigeres Viertel, aber mittlerweile ist es völlig gentrifiziert und hat viele coole Ecken.



Und wo und wie wohnst du mittlerweile?

Ich habe das große Glück, dass wir mit dem Cousin meiner Partnerin zusammenleben können, der sich vor zwei Jahren eine Wohnung gekauft hat. Wir wohnen deswegen sehr erschwinglich. Unser Stadtteil heißt Clapham, sehr schön, ganz ruhig, viele junge Familien.



Also immer noch WG…

Immer noch WG, aber auf einem anderen Niveau, ja. (lacht) In London ist es ganz normal, dass auch Paare in einer WG wohnen. In Deutschland gibt es das nicht so oft.



Zurück zu deinen Anfängen in der Stadt: Wie hast du damals versucht, Kontakte zu knüpfen?

Das funktionierte vor allem über mein Unternehmen, weil viele dort in meinem Alter waren und in der Nähe gewohnt haben. Mit denen habe ich am Anfang viel gemacht. Außerdem ist meine beste Freundin zum selben Zeitpunkt nach London gezogen. Das war ziemlich cool. Wir haben uns vorgenommen, die Stadt richtig kennenzulernen, sind jedes Wochenende in einen anderen Stadtteil gefahren, haben Google Maps weggepackt und sind einfach losmarschiert.