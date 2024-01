A Job Abroad #28 | England „Ich musste lernen, die deutsche Direktheit zu reduzieren und diplomatischer zu werden“

Spezielle Expat-Gruppen auf Facebook oder in anderen sozialen Medien waren nicht so dein Ding?

Nein, die habe ich bewusst gemieden. Ich wollte schließlich aus Deutschland weg. Vermutlich liegt das aber auch daran, dass London sehr nah an Deutschland ist. Man ist ja doch öfter in der Heimat, die Kultur ist recht ähnlich… da vermisst man Deutschland nicht so sehr. In Ländern, die weiter weg sind, mag das anders sein. Ich bin aber noch Mitglied bei der British-German-Association, weil die manchmal interessante Events anbieten.



Und wie würdest du bei der Wohnungssuche vorgehen, wenn du noch keine Kontakte in London hättest?

Mit Geduld – und ich würde auf jeden Fall vor Ort suchen. Es ist wahnsinnig schwierig, etwas zu finden, wenn man nicht da ist. Die Nachfrage ist einfach so groß, dass man schlechte Karten hat, wenn man nicht persönlich da ist, um Vermieter oder Mitbewohner kennenzulernen. Man sollte generell auch flexibel sein, weil die Kündigungsfristen sehr kurz sind, meist betragen sie nur einen Monat.



Wie gut hast du dich mit der englischen Arbeitskultur und den englischen Kollegen arrangiert?

Mir hat geholfen, dass ich viele Kollegen schon oberflächlich kannte. Das war fürs Ankommen und Einleben besser. London ist eine sehr offene Stadt, aber trotzdem ist es schwierig, wenn man ganz alleine hierher zieht. Allerdings fand ich es um einiges einfacher als in München. Gerade weil hier so viele Menschen leben, die zugezogen und Engländer auch offener und interessierter sind. In München habe ich die Erfahrung gemacht, dass man mit Zugezogenen nicht viel zu tun haben will. Hier ist es das Gegenteil, man ist sehr interessiert und fragt viel. Auf die Arbeitskultur musste ich mich aber etwas mehr einstellen…



Was meinst du damit?

Ich musste lernen, die deutsche Direktheit etwas zu reduzieren und diplomatischer zu werden, in meinem Sprachgebrauch und meinem Umgang… Eine meiner lustigsten Anekdoten stammt aus meinem ersten Feedback-Gespräch hier. Ich war damals eher im mittleren Management und eine meiner Junioren hatte über mich gesagt: „Sometimes I’m not sure if Lavinia is angry with me, or if she’s just German“. Das fand ich witzig, weil ich wirklich eine total nette Person bin. Die deutsche Direktheit stößt manchen auf. Es ist auf jeden Fall etwas, für das wir sehr bekannt sind. Briten haben auch eine ganz andere Art und Weise, mit Kunden umzugehen.



Das heißt?

Sie sind sehr serviceorientiert. Während Deutschland ein Land ist, das viele Güter exportiert, exportieren die Briten nur Services. Das merkt man extrem – im gesamten Leben. In Deutschland sagt man eher mal „Nein“ zum Kunden. Die Briten machen das zwar auch manchmal, aber sind darin sehr viel diplomatischer. Wenn man hier irgendwo anruft und sich beschwert, wird einem direkt entgegengekommen, während man in Deutschland erstmal kämpfen muss. „Der Kunde ist König“ gilt dort nicht. Ich habe zum Beispiel neulich ein Bett bestellt und ein paar Tage später auf der Website des Anbieters gesehen, dass es plötzlich um 200 Pfund reduziert war. Daraufhin habe ich beim Kundenservice angerufen und das bemängelt – und mir wurden sofort 200 Pfund zurückerstattet.



Du würdest also auch sagen, dass die Engländer sehr höflich und zuvorkommend sind.

Hier ist es so: Jemand rennt in mich hinein und ich entschuldige mich. Man entschuldigt sich ständig. Der Umgang ist insgesamt sehr viel höflicher und freundlicher als in Deutschland.



Hat sich für dich nach dem Brexit eigentlich irgendetwas geändert?

Für mich persönlich nicht, weil ich ja schon vorher da war. Man musste sich nur für einen Pre-Settled-Status anmelden, also für eine vorläufige Aufenthaltsgenehmigung registrieren. Die bekommt man als Professional in London aber sehr einfach. Und es läuft hier alles digital. Es gibt eine App, mit der man den Pass scannt, dann bekommt man eine E-Mail – und gut ist. Das ist übrigens eines meiner größten Pet Peeves (Anm. d. Red.: „Lieblings-Ärgernis“) Die einzige Post, die ich bekomme, ist die von der Kreissparkasse aus Deutschland. Ich kriege hier sonst überhaupt keine Post, weil alles digital läuft. Nur meine Kreissparkasse schickt mir alle paar Monate Kontoauszüge nach London. (lacht) Der Brexit hat für mich also nicht viel geändert. Nach fünf Jahren bekommt man eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung. Wenn ich wollte, könnte ich mittlerweile sogar die Staatsbürgerschaft beantragen.



Wäre das eine Option für dich?

Ich brauche den Pass nicht. Außerdem würde ich gerade keine europäische Staatsbürgerschaft aufgeben. Davon ab bringt es mir auch keine Vorteile, eine britische Staatsbürgerschaft zu haben. Ich habe eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung, brauche kein Visum oder Ähnliches.



Nimmst du es auch so wahr, dass die soziale Ungleichheit in England viel größer ist als in Deutschland?

Ja. Es ist momentan ein sehr großes Thema, vor allem seit der Energiekrise und der Cost-of-Living-Crisis seit 2021. London ist natürlich eine Blase, aber wenn man aufs Land fährt, wird sehr viel über diese Dinge gesprochen. Dort leben auch mehr Menschen, die für den Brexit gestimmt haben, in London war ja fast niemand dafür. Das ist ein bisschen wie München innerhalb von Bayern: ein grüner Punkt innerhalb einer großen, schwarzen Landschaft. Insgesamt ist die Stimmung gerade sehr aufgeladen, auch weil dieses Jahr Wahlen sind. Es gibt auch noch ein Klassendenken, das durch Privatschulen aufrechterhalten und gefördert wird. Wir streiten uns im Freundeskreis auch immer darüber, dass hier ein Verdienst von 500.000 Euro als obere Mittelklasse angesehen wird und nicht als Oberschicht. Hier gilt: Wer keinen Titel hat, ist Mittelklasse, es ist also angeboren. Das spiegelt meiner Meinung nach überhaupt nicht die Realität wider.



Gibt es denn etwas, das du aus Deutschland vermisst?

Brot. (lacht)



Standardantwort.

Hier wird Toast ja als Brot bezeichnet. Toast ist nur Toast, wenn es getoastet ist – vorher ist es Brot. Natürlich kann man auch richtiges Vollkornbrot kaufen, auf den Märkten zum Beispiel, aber dafür zahlt man dann auch zehn Pfund pro Laib. Das Bier hier mochte ich anfänglich auch nicht so gerne, aber mittlerweile habe ich mich an IPA gewöhnt. Die Jahreszeiten vermisse ich manchmal, es gibt hier kaum Schnee. Oh, und was mich wahnsinnig macht: Dass die Briten so viele Maßangaben verwenden. Mal nutzen sie Meter, dann wieder Mile… Sie können nicht bei einem System bleiben. Ich glaube, Deutschland ist da manchmal logischer. Aber dadurch auch bürokratischer.