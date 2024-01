A Job Abroad #28 | England „Hier wird ein Verdienst von 500.000 Euro als obere Mittelklasse angesehen, nicht als Oberschicht“

Was meinst du damit?

Ich musste lernen, die deutsche Direktheit etwas zu reduzieren und diplomatischer zu werden, in meinem Sprachgebrauch und meinem Umgang… Eine meiner lustigsten Anekdoten stammt aus meinem ersten Feedback-Gespräch hier. Ich war damals eher im mittleren Management und eine meiner Junioren hatte über mich gesagt: „Sometimes I’m not sure if Lavinia is angry with me, or if she’s just German“. Das fand ich witzig, weil ich wirklich eine total nette Person bin. Die deutsche Direktheit stößt manchen auf. Es ist auf jeden Fall etwas, für das wir sehr bekannt sind. Briten haben auch eine ganz andere Art und Weise, mit Kunden umzugehen.



Das heißt?

Sie sind sehr serviceorientiert. Während Deutschland ein Land ist, das viele Güter exportiert, exportieren die Briten nur Services. Das merkt man extrem – im gesamten Leben. In Deutschland sagt man eher mal „Nein“ zum Kunden. Die Briten machen das zwar auch manchmal, aber sind darin sehr viel diplomatischer. Wenn man hier irgendwo anruft und sich beschwert, wird einem direkt entgegengekommen, während man in Deutschland erstmal kämpfen muss. „Der Kunde ist König“ gilt dort nicht. Ich habe zum Beispiel neulich ein Bett bestellt und ein paar Tage später auf der Website des Anbieters gesehen, dass es plötzlich um 200 Pfund reduziert war. Daraufhin habe ich beim Kundenservice angerufen und das bemängelt – und mir wurden sofort 200 Pfund zurückerstattet.