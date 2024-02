A Job Abroad #29 | Panama „In Panama ist die 48-Stunden-Woche Standard“

WirtschaftsWoche: Du bist etwa ein Jahr in Panama. Was würdest du sagen? Oh, wie schön ist Panama wirklich?

Benedikt Wecker: Es ist immer anders, als man es sich vorstellt. Ich war zwar schon in der Region in Zentralamerika, aber nie in Panama. Also ich würde jetzt kein Lobeslied auf das Land singen – aber das hätte ich auch auf Deutschland nicht. Es gibt immer Kritikpunkte. Aber es gibt eben auch viel Positives.