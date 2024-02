A Job Abroad #29 | Panama „In Panama ist die 48-Stunden-Woche Standard“

Wie unterscheidet sich das Büroleben in Deutschland von dem in Panama?

Das ist kaum ein Vergleich. In Augsburg habe ich natürlich im Prinzip in einem Großkonzern gearbeitet, da ist man oft nur einer von Vielen. In Panama sind wir vielleicht 40 oder 50 Menschen im Büro, da ist die Stimmung familiärer. Mit seinen Arbeitskollegen macht man in Panama schon regelmäßig was. Das ist natürlich schön, gerade am Anfang. Aber für den deutschen Geschmack ist es vielleicht manchmal sogar etwas viel, auch am Abend sich zu treffen, wenn man sich schon den ganzen Tag gesehen hat.