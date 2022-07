A Job Abroad | #3 USA Leben im Silicon Valley: „Der Druck ist hoch und die Arbeit ist krass”

Wie sieht es eigentlich mit der Work-Life-Balance im Silicon Valley aus?

Ich bin ja so ein bescheuerter Typ, der sich immer in zu viele Sachen auf einmal stürzt. Dazu habe ich auch noch ganz viele Hobbys, mache Sachen mit Holz und fahre Rennrad. Aber ich glaube, in den vergangenen Jahren hat sich etwas geändert, die Firmen legen mehr Wert auf Work-Life-Balance. Es geht viel ums Wohlbefinden und Wellness. Auf unserem Campus gibt es umsonst Essen und du kannst dein Elektroauto aufladen, ohne etwas dafür zu bezahlen.

Ich glaube, dass die Leute sich hier nicht kaputt machen. Es kommen extrem viele talentierte Leute und es ist ja auch nicht die Frage, wie viele Stunden man arbeitet, sondern wie effektiv man in der Zeit ist. Aber ich glaube, in anderen Ländern arbeiten die Leute echt härter. Wenn hier gearbeitet wird, dann wird auch echt Gas gegeben. Es kommt natürlich auch auf die Firma an. Aber ansonsten hat man schon das Gefühl, dass viele die Work-Life-Balance ernstnehmen, dass alles miteinander vereinbar wird.

Du bist vor Kurzem zum zweiten Mal Vater geworden. Die USA sind zwar eines der reichsten Länder der Welt, aber dennoch eines der wenigen Länder, die keine bezahlte Elternzeit anbieten. Wie habt ihr die Elternzeit geregelt?

Ich muss sagen, ich lebe nicht in den USA, sondern ich lebe im Silicon Valley. Ich bin extrem dankbar dafür, dass die meisten Tech-Konzerne hier internationale Benefits anbieten, weil sie internationale Talente anziehen möchten. Ich habe zum Beispiel zwölf Wochen komplett bezahlten Vaterschaftsurlaub bekommen. Das machen eigentlich alle Tech-Firmen hier so und ehrlicherweise ist das ja fast besser als die Elternzeit in Deutschland: Nicht bis zu 1800 Euro pro Monat oder 67 Prozent vom Gehalt, sondern wirklich volle Bezüge inklusive Aktien und allem drum und dran für drei Monate.

Wir haben jetzt entschieden, dass meine Frau nicht direkt wieder anfängt zu arbeiten, sondern zwei Jahre Auszeit nimmt. Sie ist selbstständige Psychologin. Aber bei vielen meiner Kollegen ist es so, dass die Frau vier Monate Zuhause ist (Elternzeit plus Mutterschutz). Anschließend übernimmt der Partner und bleibt zu Hause, damit die Frau schnell zurück zur Arbeit gehen kann. Nach fünf Monaten kommt das Kind in eine Krippe.