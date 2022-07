A Job Abroad | #3 USA „Ich lebe nicht in den USA, sondern im Silicon Valley“

Wie war es dann, dort anzukommen?

Das war einfach nur genial. Gerade wenn du im August hier hin ziehst, ist das Wetter super. In Deutschland hast du den Sommer zu dem Zeitpunkt gerade hinter dir und hier geht er nochmal weiter.

Adobe hat es uns auch sehr einfach gemacht, da bin ich nach wie vor extrem dankbar für: Wir wurden sicher rübergeflogen, vom Flughafen abgeholt und für vier Wochen in ein Corporate Housing gesteckt. Das war so eine Wohnung direkt am Wasser mit Blick auf den America's Cup, der gerade stattfand, wir haben also die Segelboote gesehen. Als wir in die Wohnung kamen, war schon der Kühlschrank gefüllt und das ganze Gepäck vor Ort. Am nächsten Tag wurden wir durch die Stadt gefahren und haben die verschiedenen Stadtteile gezeigt bekommen, um zu sehen, wo man am besten wohnen kann. Das war wirklich ein entspannter Prozess.