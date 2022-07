A Job Abroad | #3 USA Leben im Silicon Valley: „Der Druck ist hoch und die Arbeit ist krass”

Was sind denn die Hürden bei der Wohnungssuche?

Man sollte sich genau überlegen, wo man wohnt. Es gibt hier ja diese „Mikroklimazonen“, das ist echt verrückt: Ich war neulich in der South Bay im Silicon Valley und da haben wir abends noch mit Kollegen in einem Biergarten gesessen, mit kurzer Hose und T-Shirt. Danach sind wir eine halbe Stunde nach San Francisco zurückgefahren und hier war so eine Art Wintersturm und der Wind peitschte mir ins Gesicht. Hier in der Stadt hat man wirklich teilweise von einer Seite zur anderen 10 bis 15 Grad Unterschied.

Und das Zweite ist natürlich die Obdachlosigkeit. San Francisco gibt zwar viel Geld dafür aus, Obdachlosen zu helfen, aber es gibt trotzdem an manchen Orten ein krasses Stadtbild. Wenn du dort wohnst, siehst du viel Leid und Elend. Ich bin da auch ratlos, wie man es verbessern könnte… Wir reden ständig im Freundeskreis darüber. Nur zu spenden hilft nicht. Es bräuchte wahrscheinlich noch mehr Housing für Obdachlose. Das ist in Kalifornien aber ein generelles Problem.

Und was sollte man in San Francisco als Deutscher auf keinen Fall machen?

Dieses deutsche Jammern… Zu sagen, wie viel besser alles in Deutschland ist, kommt hier nicht gut an. Optimismus wird sehr wertgeschätzt also nicht immer nur direkt nach den Fehlern suchen.



Was man aber nicht machen sollte: Den deutschen Akzent verbergen.