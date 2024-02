A Job Abroad #30 I USA „Die Lockerheit der Amerikaner wird oft missverstanden“

Wie ist es dazu gekommen?

Ich hatte schon in meiner Teenagerzeit Ambitionen, ins Ausland zu gehen. Ich habe dann studiert, währenddessen viele Reisen gemacht und auch ein Auslandssemester in Brasilien absolviert. Anschließend habe ich in Hamburg in verschiedenen PR-Agenturen gearbeitet. In der letzten Agentur war Cranium einer meiner Kunden. Cranium war ein Brettspiel-Start-up aus Seattle, das damals neben den beiden Gründern nur zwei weitere Mitarbeiter hatte. Mein Job war es, Cranium in Deutschland bekannt zu machen. Und nach ungefähr einem Jahr haben sie mich gefragt, ob ich nach Seattle – ins Headquarter – ziehen und ihnen dabei helfen will, das Spiel auch in anderen Ländern einzuführen. Ich war damals jung, unabhängig und hatte nichts zu verlieren – also habe ich zugesagt, zwei Koffer gepackt und bin umgezogen. Nun, das war vor 20 Jahren und ich bin immer noch hier.