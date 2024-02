A Job Abroad #30 I USA „Die Lockerheit der Amerikaner wird oft missverstanden“

Du lebst seit mehr als 20 Jahren in Seattle. Wie hat sich die Stadt in dieser Zeit verändert?

Seattle ist größer geworden durch Tech. Wir haben ja noch das größte Boeing-Werk der USA hier, aber das ist mittlerweile schon viel kleiner geworden. Alles hat sich mehr in Richtung Tech verschoben, was ich schade finde, denn das macht sich in der Stadt bemerkbar. Die Einkommensschere ist extremer geworden. Wenn ein Lehrer es sich nicht leisten kann, in dem Schulgebiet zu wohnen, in dem er unterrichtet, dann stimmt was nicht. Sowas ist für eine Gesellschaft nicht gesund.