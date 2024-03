A Job Abroad #31 | Australien „Die Mieten hier sind echt krass“

Wie kommt es denn, dass du in Australien lebst und arbeitest?

Ich bin nach dem Abitur drei Monate lang mit einer Freundin durch Australien gereist. Wir wollten Work and Travel machen, wie fast alle Deutschen, die nach dem Abi hier landen. Wir haben am Ende aber überhaupt nicht gearbeitet, sondern Couchsurfing gemacht, also durch eine Internetseite Hosts gefunden, die uns kostenlos aufgenommen haben. So haben wir viele Australier kennengelernt – auch meinen heutigen Partner. Trotzdem bin ich danach erstmal noch als Au-pair in Frankreich und Spanien gewesen und habe in Deutschland studiert. In Australien ist das sehr teuer. Währenddessen hat mein Partner bei mir gelebt. Und nach meinen Bachelor-Abschlüssen haben wir beschlossen, nach Australien zu ziehen. Erst sollten es nur drei Monate sein, dann war es auf einmal ein Jahr, dann waren es zwei Jahre und jetzt sind wir seit zehn Jahren hier und kommen irgendwie nicht mehr weg (lacht). Lebensqualität und Karrieremöglichkeiten sind auf jeden Fall gegeben. Uns geht es zu gut, als dass wir jetzt so schnell wieder umziehen könnten.