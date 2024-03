A Job Abroad #31 | Australien „Die Mieten hier sind echt krass“

Du hast ja vorhin auch schon die Lockerheit der Australier angesprochen. Hat sie im Job auch Nachteile?

Ich finde nicht. Mein Job ist ein sehr guter Job, er ist gut bezahlt und beinhaltet viele Benefits. Es ist schon so, dass der Work Load ziemlich hoch ist, aber ich bin komplett flexibel. Das heißt, ich könnte heute zwei Überstunden machen und am Freitag, was ich will. Die Stunden zählt niemand, es geht nur darum, dass ich meine Ziele erreiche. Ich könnte meinem Manager sagen: „Freitagnachmittag bin ich am Strand“, das würde ihn überhaupt nicht interessieren.

Es gibt Arbeitgeber, die Australier für ein bisschen faul halten. So war das bei meinem ersten Arbeitgeber, er war Engländer. Deshalb hat er sehr gerne Leute aus Europa und England angestellt, vor allem Leute, die auf das Visum angewiesen waren und das Geld brauchten. Die hatten natürlich eine gute Arbeitsmoral, weil sie keine andere Option hatten. Australier waren nie besonders lange da, weil sie wussten, dass sie sich das nicht antun müssen. Sie haben dann lieber woanders gearbeitet, wo es vielleicht nicht so viele Entwicklungsmöglichkeiten gab, aber wo sie genauso viel Geld verdient haben. Der Mindestlohn in Australien ist sehr hoch, er liegt bei gut 23 Dollar pro Stunde. Wer am Wochenende arbeitet, bekommt anderthalb bis zwei Mal so viel, oder feiertags sogar zweieinhalb Mal so viel.