A Job Abroad #32 | Brasilien „Die Menschen machen den Unterschied hier“

Erzähl doch mal etwas genauer, wie es dazu kommt, dass du in São Paulo lebst und arbeitest.

Ich komme ursprünglich aus der schönen Stadt Tallinn in Estland – bin dort geboren und aufgewachsen. Ich bin zum Studium nach Deutschland gekommen und habe einen großen Teil meines Lebens dort verbracht. Internationalität gehört zu meiner DNA. Inzwischen bin ich seit mehr als 14 Jahren im internationalen Maschinen- und Anlagenbau tätig. In dieser Zeit habe ich Berufserfahrungen in Deutschland, Polen und nun Brasilien gesammelt.