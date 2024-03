A Job Abroad #32 | Brasilien „Die Menschen machen den Unterschied hier“

Wenn Deutsche an Brasilien denken, kommen ihnen natürlich der Zuckerhut, die Christus-Statue, die Copacabana und Karneval in Rio in den Sinn. Was sollte man in Brasilien denn noch kennenlernen?

Kokoswasser! (lacht) Das ist ganz anders, wenn man es natürlich genießen kann und nicht in der Flasche kauft. Ansonsten: Das Land ist wirklich schön und kulturell vielfältig. Und es ist sehr groß. Man braucht viel Zeit, um es zu erkunden. Aber es lohnt sich. Die Städte und Regionen unterscheiden sich stark voneinander. Und die Menschen sind ganz toll – sie sind offen, freundlich und sie interessieren sich für andere Kulturen. Da kommt man schnell ins Gespräch. Wenn man Portugiesisch spricht, öffnen sich noch mehr Türen.