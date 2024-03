A Job Abroad #33 I China „Meine chinesischen Kollegen haben selten mit mir gesprochen“

Wie hast du diese Community denn gefunden?

Ich habe die Communities erst nach einem Jahr gefunden, am Anfang war ich dahingehend etwas verloren. Am Ende ist es aber so: Wenn man Leute kennenlernt, kennen die wiederum andere Leute und so kommt die Lawine ins Rollen. Am Anfang hatte ich vor allem deutsche Freunde, die ich über die Plattform Schanghai.com kennengelernt hatte. Die waren nach einem Jahr aber plötzlich alle weg, weil ihre Verträge ausgelaufen waren. Ich war dann erst ziemlich niedergeschlagen, aber es musste ja weitergehen. Dann kamen die Communities ins Spiel. Am Ende waren wir eine internationale Clique von ungefähr zehn Leuten.