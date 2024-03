A Job Abroad #33 I China „Meine chinesischen Kollegen haben selten mit mir gesprochen“

Von den strengen lokalen Lockdowns warst du nicht betroffen?

Schanghai ist anfangs relativ glimpflich davongekommen. Es gab dort erst im April 2022 einen Lockdown. Das war keine spaßige Angelegenheit, aber zu diesem Zeitpunkt war ich schon in Singapur. Brenzlig wurde es für mich während der Pandemie nur einmal: Ende Januar 2020 war ich mit einem Freund in der Fujian-Provinz im Süden Chinas unterwegs. Da durften die Supermärkte plötzlich nur noch Locals bedienen. Auch die Restaurants waren zu. Wir konnten nur noch bei McDonalds und KFC essen. Das war schon krass. Warum das so war, wissen wir bis heute nicht, weil in China nicht viel offiziell kommuniziert wird.



Wie hast du den Fortschritt der Digitalisierung in China erlebt?

Was die Digitalisierung betrifft, ist China uns zehn bis 20 Jahre voraus. WeChat und Alipay sind die dominierenden Apps, die Möglichkeiten darüber unglaublich. Man kann zum Beispiel innerhalb von ein paar Minuten Handwerker und Möbelpacker organisieren. Oder Leute engagieren, die sich für einen vor einem Restaurant in die Schlange stellen. Man kann sich sogar in einen fahrenden Zug Essen bestellen, das dann an der passenden Haltestelle ins Abteil gereicht wird. Selbst in den kleinsten Klitschen kann bargeldlos bezahlt werden. Das ist sehr komfortabel. In Deutschland muss man sich dann wieder umgewöhnen...