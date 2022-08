A Job Abroad #5 | Australien „In Sydney gibt es eine hohe Arbeitsmoral“

Wie sieht es mit der Work-Life-Balance in Australien aus?

Die Australier legen sehr viel Wert auf ihre Work-Life-Balance. Ihre Freizeit verbringen sie gerne am Strand, im Pub und in der Natur. In der Arbeitswelt sind die Standards hoch, vor allem in Sydney haben Firmen haben hohe Erwartungen an die Performance ihrer Mitarbeiter. Es herrscht eine hohe Arbeitsmoral. Ich würde also nicht sagen, dass hier weniger lang oder intensiv gearbeitet wird als in Deutschland. Aber es gibt deutlich mehr Flexibilität, insbesondere bei den Arbeitszeiten. Hier ist es okay, wenn man mal einen Zahnarzttermin um drei wahrnehmen muss – gearbeitet wird dann einfach abends etwas länger. Auch Homeoffice ist akzeptiert: Ich habe von Freunden in Deutschland gehört, dass bei ihnen im Unternehmen oft das Vertrauen in die Mitarbeiter fehlt und dass der Chef einen lieber im Büro sieht, selbst bei hohen Corona-Fallzahlen. Das ist hier anders.