A Job Abroad #5 | Australien „In Sydney gibt es eine hohe Arbeitsmoral“

Wie lange hat es gedauert, bis ihr einen Job gefunden habt?

Mein Mann hat sechs Wochen gesucht. Ich habe etwa acht Wochen gebraucht. Wir waren wirklich überrascht, dass wir so schnell passende Jobs gefunden haben. Mein Mann hat einen Job in einer der renommiertesten Architekturfirmen gefunden. Und ich habe ja nicht nur das Land, sondern auch das Fachgebiet gewechselt. Ich wollte in den Digital-Marketing-Bereich, wo ich vorher noch nicht gearbeitet hatte. Ich dachte, das wird vielleicht schwierig, weil ich aus einem anderen Land komme und in dem Bereich keine relevante Berufserfahrung habe. Aber die Australier waren sehr offen. Ich habe das Gefühl, in Deutschland schätzen Arbeitgeber es, wenn du schon mal in dem Bereich gearbeitet hast. In Australien ist es eher so, dass neben der Erfahrung vor allem der Charakter passen muss. Dann haben sie Vertrauen und sind sehr offen und optimistisch, dass du deine Fähigkeiten auch auf andere Bereiche übertragen kannst.