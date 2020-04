Abgabetermine Je näher die Deadline, umso höher die Leistung

Und sie gehen noch weiter. Wie wirkt sich eine Deadline darauf aus, wie der Arbeitende seine Anstrengung subjektiv erlebt? Führt die Anstrengung zu Ermüdung, so dürfte es keinen Unterschied machen, ob die Tätigkeit zu einem bestimmten Zeitpunkt abgeschlossen sein muss. Die Wissenschaftler aber nehmen an, dass die Ermüdung an die Opportunitätskosten gekoppelt ist und die Müdigkeit mit steigender Motivation entsprechend zum Ende hin sinkt. Also: Das Ziel vor Augen fällt Verzicht auf anderes leichter, die Motivation steigt und die subjektive Erschöpfung sinkt.



Cordula Nussbaum verweist an diesem Punkt darauf, dass es verschiedene Organisationstypen gibt. „Kreative Chaoten sind sehr spontan und flexibel. Viele verfügen über die Kompetenz, auf den letzten Drücker überraschend gute Leistung zu bringen. Das nennt sich Überraschungskompetenz. Auf den letzten Metern vor der Deadline sind sie hochkonzentriert, produktiv, kreativ, liefern ein super Ergebnis ab.“ Im Unterschied dazu gebe es Menschen, die fahrig und unkonzentriert werden, wenn ein Abgabetermin näherrückt und ihnen der Sicherheitspuffer fehlt.