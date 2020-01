Ablenkung und Zeitfresser im Büro „Schnelle Organisationen verzichten auf Absegnungskultur“

Zusätzlich prasselt ja auf jeden Bildschirmarbeiter eine Menge an Nachrichten, Kalender-Pop-ups und so weiter ein.

Das ist ein Problem der Kultur in vielen Unternehmen. Alles wird als dringlich gesehen, wir erwarten sofortige Antworten auf Mails und Slack-Nachrichten. Dadurch hat niemand genug Raum, um in die kreative Zone zu kommen. Damit meine ich echte Konzentration, in der wir fünfmal so produktiv sind. Aber wenn wir den ganzen Tag Mails checken und bei jedem Brummen sofort zum Smartphone greifen, werden wir permanent aus dem Flow gerissen – oder kommen nie hinein. Jedes Mal dauert es 23 Minuten, um zurückzukommen. So können viele Leute den ganzen Tag busy verbringen, ohne etwas zu erreichen.