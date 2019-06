Ablöse für junge Gesellen Wenn der Azubi nach der Lehre geht, wird's teuer

Somit könnten Betriebe zumindest ihre Ausgaben kompensieren. In Deutschland werde die Ausbildung häufig als Investition in zukünftige Fachkräfte gesehen, heißt es in einer Studie des Bundesinstituts für Berufsbildung (bibb). Seit Jahren analysieren die Arbeitsmarktexperten die finanzielle Belastung von Betrieben durch die Ausbildung im eigenen Haus. Zuletzt wurde das Ausbildungsjahr 2013/2014 genauer unter die Lupe genommen. Das Ergebnis der bibb-Untersuchung: Neben den Erträgen durch den Arbeitseinsatz der Azubis entstehe den Handwerksbetrieben weiterer Nutzen, wenn die Lehrlinge nach erfolgreicher Ausbildung als Fachkräfte weiterbeschäftigt würden. „Nimmt man an, dass Betriebe ökonomisch handeln, so müssen insbesondere die investierenden Betriebe einen Nutzen durch die Ausbildung, der über den Arbeitsbeitrag der Auszubildenden in der Ausbildungszeit hinausgeht, erwarten“, so die Studienautoren. Im Idealfall der Übernahme müssen ausbildende Betriebe nicht mehr auf dem Arbeitsmarkt nach Fachkräften suchen und zusätzliche Weiterbildungs- und Einarbeitungsmaßnahmen durchführen, um extern rekrutierte Fachkräfte zu integrieren. Allein die Personalgewinnungskosten belaufen sich laut bibb auf durchschnittlich 8715 Euro pro eingestellte Fachkraft. Wandern die Auszubildenden kurz nach erfolgreichem Abschluss zur Konkurrenz oder sogar einem branchenfremden Unternehmen ab, sind sie für den Betrieb verloren – und die Ersparnis bleibt aus. Für den Chef bleibt die Ausbildung so ein Minusgeschäft.