ADHS im Job „Es gibt viele ADHSler, die in Hochleistungsjobs arbeiten“

Und im nächsten Gymnasium war es dann besser?

Ja! Dort herrschte eine andere Philosophie, es ging darum, wie man denken lernt, um Denkmodelle und Dinge zu hinterfragen. Ich war dort fasziniert und konnte meine Intelligenz auch nutzen. Genauso war es später im Studium. Das ist typisch für ADHS. Sowohl in Lehr- als auch in Studienberufen ist es häufig so, dass Personen in der Schule erst nur mäßige Leistungen erbrachten. In dem Moment, in dem sie einen Lehrberuf oder ein Studium wählen, dass sie interessiert, erbringen sie plötzlich Hochleistungen. Das ist phänomenal.