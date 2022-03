AfD unter Beobachtung des Verfassungsschutzes „Dann müssten Beamte auch mit einer Entfernung aus dem Dienst rechnen“

Was bedeutet das?

Beamte, in besonders sicherheitsempfindlichen Tätigkeiten, die etwa Zugriff auf sensible Informationen haben, zum Beispiel in verteidigungswichtigen Einrichtungen, Verfassungsschützer oder auch Personenschützer, müssen sich einer Sicherheitsüberprüfung unterziehen. Da geht es um verschiedene Dinge: Hat derjenige ein Alkoholproblem oder hohe Schulden? Aber auch: Wie sieht das persönliche Umfeld aus und welchen Vereinigungen gehört er an? Bei einer solchen Sicherheitsüberprüfung könnte jetzt auch nach der AfD-Mitgliedschaft gefragt werden, da zumindest in Zweifel gezogen wird, ob diese die freiheitlich demokratische Grundordnung achtet.