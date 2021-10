Im Code of Conduct (CoC) von Springer, den Verhaltensregeln von Anfang dieses Jahres, heißt es: „Wir tolerieren keine sexuelle oder andere Formen der Belästigung …“ Allerdings: Eine Passage zum Reichelt-Fall, also einem Interessenkonflikt mit der Gefahr des Machtmissbrauchs, gibt es hingegen nicht. Deutlicher formuliert es der Online-Versandhändler Zalando, der seit kurzem dem Aktienindex Dax angehört: Zalando sieht „eine Beziehung innerhalb einer Berichtslinie in der Regel als Interessenkonflikt“ an. „Wir tolerieren in diesem Zusammenhang keine Form von Machtmissbrauch.“